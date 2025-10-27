Der verrückte Tesla Roadster wird noch vor Jahresende zu sehen sein

HQ

Es ist schon einige Jahre her, dass Tesla den neuen Roadster vorgestellt hat, der nach eigenen Angaben eines der schnellsten Serienautos der Welt sein wird, aber seitdem ist es totenstill. Nach dem Flop mit dem Cybertruck gab es Gerüchte, dass der Roadster durchaus eingestellt werden könnte, aber das ist nicht der Fall. Tesla hat nun über Chefdesigner Franz von Holzhausen in einem eigenen Podcast angekündigt, dass es noch vor Ende des Jahres wieder gezeigt und dann in zwei Jahren auf den Markt kommen soll.

"Der Roadster wird ein fantastisches Auto sein, das die Grenzen der Physik auslotet. Wir sind wirklich an einem Punkt angelangt, an dem wir den Standard erreichen werden, den wir uns gesetzt haben."

