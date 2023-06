Der verpixelte royalistische Simulator Yes, Your Grace: Snowfall angekündigt

Die Entwickler von Brave at Night hatten vor drei Jahren mit ihrer pixeligen Genre-Combo Yes, Your Grace einen Mini-Hit, und heute Abend wurde die Fortsetzung Yes, Your Grace: Snowfall angekündigt. So beschreibt der Entwickler das Spiel:

"Yes, Your Grace: Snowfall ist ein filmisches Königreichs-Management-Spiel. Schließe Allianzen, unterstütze deine Lieben und baue das Vertrauen deiner Leute wieder auf. Tauchen Sie ein in eine slawisch-folkloristisch inspirierte Welt voller bezaubernder Charaktere, die Ärger, Hilfe oder Lachen in Ihren Thronsaal bringen werden. Fordern Sie die Absicht Ihrer Petenten heraus und entscheiden Sie, ob Sie ihre Bitten befriedigen wollen."

Wenn Sie sich den Vorgänger nicht angesehen haben (aber vom fantastischen Design der Serie begeistert waren, wie Sie im heutigen Trailer hier sehen können), gibt es bei Your Grace derzeit einen Rabatt von 70 % auf Steam.