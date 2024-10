Der Verkauf von digitalen Spielen für Xbox ist auch in Europa viel beliebter

HQ

Kurz vor dem Wochenende berichteten wir, dass die US-Zahlen zeigen, dass die Verkäufe digitaler Spiele für Xbox immens größer sind als für PlayStation und Switch. Tatsächlich sind über neun von zehn Spielen, die für Microsofts neueste Konsole verkauft werden, digital.

Aber... Wie sieht es in Europa aus? Ist Microsoft auch hier der größte Player im Bereich digitaler Spiele? GamesIndustry-Chef Christopher Dring beschloss, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, und über X verrät er nun, wie es im Jahr 2024 aussah, indem er alle Indies (die meist nur digital erhältlich sind) aussortierte:

"Wenn man sich nur die AA- und AAA-Spiele ansieht, die dieses Jahr in Europa veröffentlicht wurden, betragen die Verkäufe von PS5-Spielen 32 % physisch, die von Xbox Series S und X 19 % und die Switch-Verkäufe 65 % physisch."

Kurz gesagt, digitale Spiele sind auch hier eindeutig der größte Verkaufsschlager für die Xbox Series S/X, und genau wie in den USA liegt die PlayStation 5 klar an zweiter Stelle und die Switch an dritter Stelle.

Sind Sie vom Ergebnis überrascht oder sieht es ziemlich genau so aus, wie Sie es erwartet haben?