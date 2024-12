Der verehrte MLB-Spieler Rickey Henderson stirbt im Alter von 65 Jahren, "der legendärste Spieler in der Geschichte von Oakland"

HQ

Rickey Henderson, 10-facher All-Star-Baseballspieler, verstarb am 20. Dezember im Alter von 65 Jahren. Er gilt als einer der besten Baseballspieler aller Zeiten auf dem linken Feld sowie als einer der besseren Baserunner und hält mehrere MLB-Rekorde für gestohlene Bases, Runs, unbeabsichtigte Walks und Leadoff-Homeruns.

Er starb fünf Tage vor seinem 66. Geburtstag an einer Lungenentzündung und hinterließ einen Schock in der Baseballwelt. Mehrere Spieler und Organisationen bekunden ihre Zustimmung, darunter auch der Commissioner der Major League Baseball, Rob Manfred.

"Für mehrere Generationen von Baseballfans war Rickey Henderson der Goldstandard für Base-Stealing und Lead-Off-Hitting. Er verkörperte Geschwindigkeit, Kraft und Unterhaltung, indem er an der Spitze des Line-ups den Ton angab."

Henderson spielte von 1979 bis 2003 25 Saisons lang in neun Teams, hauptsächlich bei den Oakland Athletics, obwohl er sich bei den Los Angeles Dodgers zurückzog. Er gewann zwei World Series, mit den Oakland und den Toronto Blue Jays.

Neben diesen Rekorden war er auch der vierte MLB-Spieler mit mehr Spielen. Neben anderen Erfolgen wurde er 2009 in die Baseball Hall of Fame aufgenommen, in seinem ersten Jahr, in dem er zugelassen wurde. Die Oakland Athletics erinnern sich an ihn als "zweifellos den legendärsten Spieler in der Geschichte von Oakland und haben Generationen von A-Fans unauslöschlich geprägt".