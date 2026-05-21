Der Verband der Fußballschiedsrichter in Spanien verurteilt Real Madrid und Florentino Pérez

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Die AESAF (Spanische Fußball-Schiedsrichtervereinigung, die Gewerkschaft, die Fußballschiedsrichter in Spanien unterstützt) hat Beschwerden gegen den Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, den Verein selbst und dessen Fernsehsender Real Madrid TV eingereicht, "zum Schutz der Würde, Integrität und des Schutzes spanischer Schiedsrichter".

Er kommt eine Woche nachdem Pérez auf einer ungewöhnlichen Pressekonferenz, als er Neuwahlen ausrieb (er wird am nächsten Sonntag automatisch gewählt, es sei denn, sein einziger möglicher Gegner, Enrique Riquelme, kündigt vor Samstag eine Kandidatur an), sagte, dass die Schiedsrichter ihnen "sieben Ligen gestohlen haben", einschließlich dieser Saison, in der sie "16 oder 18 Punkte von uns gestohlen haben".

Die Schiedsrichtergewerkschaft erklärte, dass die "Verbreitung von Inhalten, die die Schiedsrichtergemeinschaft systematisch hinterfragen oder diskreditieren, dazu beiträgt, das Klima des Respekts zu verschlechtern, das für die ordnungsgemäße Durchführung sportlicher Aktivitäten notwendig ist, und Situationen von Spannung, Feindseligkeit oder Gewalt gegenüber Schiedsrichtern fördern kann", da sie versprechen, rechtliche und institutionelle Kanäle zu nutzen, um "jede Form von Gewalt" zu bekämpfen, Belästigung oder Diskreditierung von Schiedsrichtern."