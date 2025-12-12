Der Vater von Yakuza kehrt nach Kabukichō zurück, frei vom Schatten von Sega, um Gang of Dragon zu enthüllen

Als Toshihiro Nagoshi Sega und Ryu Ga Gotoku Studio verließ, dachten viele, ein Teil der Yakuza/Like a Dragon-Reihe sei für immer verschwunden. Der visionäre japanische kreative Visionär gründete jedoch das Nagoshi Studio und begann mit einem Projekt, von dem wir noch nichts gehört hatten... Bis jetzt.

Heute Abend, auf der Game Awards Gala, bekamen wir zum ersten Mal einen Blick auf die ersten Screenshots von Gang of Dragon , einem Action-Adventure ganz im Stil und Stil, den wir aus seinen Yakuza-Tagen kennen. Jetzt folgen wir einem neuen Protagonisten durch die Straßen des Kabukichō-Viertels in Tokio (oder dürfen sie ihm den fiktiven Namen Kamurocho behalten?). Wie dem auch sei, Gang of Dragon wird Action, Blut und eine absolut wahnsinnige Liebe zum Detail und zur Charaktergestaltung haben.

Derzeit gibt es kein bestätigtes Veröffentlichungsfenster und Plattformen, aber 2026 werden Sie mehr über diesen Titel erfahren. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den Teaser-Trailer unten ansehen.