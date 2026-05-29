Der US-Vizepräsident sagt, das Iran-Abkommen "ist noch nicht so weit"

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Es scheint, als wären die USA und der Iran schon eine Weile sehr nah an einem Deal, aber obwohl ein Rahmen für eine verlängerte Verhandlungsphase, die eine Öffnung der Straße von Hormus einschließen würde, US-Präsident Donald Trump vorgelegt wurde, ist das Abkommen noch nicht ganz "da".

Das sagt US-Vizepräsident JD Vance in einer Nachricht an die BBC. In dieser Antwort sagt er, es sei noch zu früh, um zu sagen, "wann oder ob" tatsächlich ein Deal getroffen wird.

Dies geschieht kurz nachdem der erwähnte Rahmen – oder ein "Memorandum of Understanding", wie es genannt wird – der iranischen Führung und Donald Trump vorgelegt wurde – keine der beiden Parteien scheint sich dazu bisher geäußert zu haben.

Dieser Rahmen würde eine uneingeschränkte Durchfahrt durch die Straße ermöglichen und dem Iran 30 Tage geben, um Minen aus dem Wasserweg zu entfernen. Außerdem müsste die USA ihre eigene Blockade iranischer Häfen und Schiffe aufheben.