Der US-Gesundheitsminister sagt, er habe "keine Angst vor Keimen", da er früher "Kokain von Toilettensitzen geschnupft hat".

Robert F. Kennedy Jr. hat während eines Gesprächs im Theo Vons Podcast gesagt, er habe "keine Angst vor Keimen", da er früher "Kokain von Toilettensitzen geschnupft hat".

In der Sendung This Past Weekend sprachen Kennedy und Von über ihre gemeinsame Geschichte von Substanzmissbrauch und Genesung. Kennedy, der zuvor offen über seine Heroinabhängigkeit gesprochen hat, erinnerte sich daran, während der Covid-19-Pandemie trotz Beschränkungen an Genesungstreffen teilgenommen zu haben.

"Sie haben [die Rehabilitationstreffen] während Covid geschlossen", sagte Kennedy und beschrieb, wie sich eine kleine Gruppe weiterhin persönlich traf. "Ich sagte: 'Es ist mir egal, was passiert. Ich gehe jeden Tag zu einer Besprechung.' Er erklärte seine Begründung und fügte hinzu: "Ich habe keine Angst vor einem Keim. Weißt du, ich habe früher Kokain von einem Toilettensitz geschnupft, und ich weiß, dass mich diese Krankheit umbringen wird, wenn ich sie nicht behandele."

Kennedy hat öffentlich darüber gesprochen, seit seiner Jugend mit Sucht zu kämpfen, und berichtete zuvor, dass er mit 15 Jahren erstmals mit LSD experimentierte, bevor er später eine Heroinabhängigkeit entwickelte.

Die Äußerungen kommen wenige Wochen, nachdem Kennedy 100 Millionen Dollar an Zuschüssen für ein Pilotprogramm angekündigt hatte, das auf die Bekämpfung von Obdachlosigkeit und die Unterstützung der Suchtbewältigung in acht US-Städten abzielt. Die Finanzierung folgt einer von Donald Trump unterzeichneten Exekutivanordnung mit dem Titel "The Great American Recovery Initiative ."

Ausschnitte aus dem Podcast kursierten weit verbreitet in den sozialen Medien und zogen Kritik von mehreren demokratischen Vertretern hervor. Einige stellten Kennedys Eignung zur Aufsicht über Bundesgesundheitsbehörden infrage. An anderer Stelle in der Folge erwähnte Von, dass er Kennedy mit dem Musiker Kid Rock in Nashville gesehen hatte, und machte Witze über früheren Drogenkonsum. Kennedy antwortete, er halte ihm bei Genesungstreffen "einen Sitz frei".