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Die Vereinigten Staaten haben ihren NATO-Verbündeten in Europa versprochen, die Verteidigung der baltischen Staaten zu unterstützen, bei einer Veranstaltung, bei der die Gründung eines zweiten Hauptquartiers zu diesem Zweck angekündigt wurde. Der Kommandeur der NATO-Landstreitkräfte in Europa und Leiter der US-Streitkräfte in Europa und Afrika, General Chris Donahue, erklärte bei einer Veranstaltung in der Stadt Valga (Estland): "Sie sind bereit, mehr zu tun und ihre Worte mit Taten zu untermauern, und die Vereinigten Staaten werden direkt an ihrer Seite stehen."

Die NATO schätzt, dass das Land bei Russlands aktueller Waffenproduktion bereit sein könnte, bis 2029 einen groß angelegten Angriff auf alliiertes Gebiet zu starten. Der Kreml hat diese Behauptungen laut Reuters zurückgewiesen.

Die Errichtung eines zweiten Hauptquartiers in der Region wird es ermöglichen, mehr Truppen der multinationalen Koalition zur Verteidigung "jeden Zentimeter alliierten Territoriums" zu entsenden, sagt der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Der Druck auf Europa, seine Verteidigungsfähigkeiten und Budgets zu erhöhen, hat nach Kritik von US-Präsident Donald Trump zugenommen, der dem Block vorwirft, seinen militärischen Aufgaben nicht gerecht zu werden.