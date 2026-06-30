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Iran schied schließlich aus der Weltmeisterschaft aus, konnte kein Spiel gewinnen (blieb aber auch ungeschlagen, drei Unentschieden gegen Belgien, Ägypten und Neuseeland, die nicht ausreichten, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren). Die Nationalmannschaft kehrt nach einem Aufenthalt in Mexiko zurück, spielte aber alle drei Spiele in den USA, Los Angeles und Seattle, da sie von der US-Regierung gezwungen wurde, weniger als 24 Stunden im Land zu bleiben – etwas länger für das Endspiel – mit sehr restriktiven Visa und einigen Mitarbeitern, die komplett abgelehnt wurden.

Der iranische Fußballverband beschwerte sich heftig über die FIFA (ihr Trainer Amir Ghalenoei sagte, sie seien die am stärksten unterdrückte Nation in der Geschichte der Weltmeisterschaft gewesen). Aber als sie gingen, sagte der US-Chef des Heimatschutzministeriums Markwayne Mullin: "Es gab kein einziges Team, mit dem wir mehr zu tun hatten als sie", und sagte, sie hätten kein Recht, sich zu beschweren, weil ihre mexikanischen Basislager in der Nähe der USA seien und sie von Polizisten an den Flughäfen kontrolliert wurden, um nicht belästigt zu werden.

Mullin, der "fast die Hälfte" der iranischen WM-Gruppe mit dem Islamischen Revolutionsgardekorps in Verbindung brachte, von denen vielen der Zutritt verweigert wurde, sagte, er sei "sehr froh, dass sie zurückkehren".

"Ich bin einfach froh, dass sie fertig sind und nicht zurückkommen", sagte Mullin über das Sports Business Journal. "Ich war so glücklich, als wir ihre Visa einholen konnten und sagten, sie könnten den US-Boden verlassen, und ich hätte vielleicht ein oder zwei Lieder gesungen oder sogar einen Freudentanz getanzt."

Mullin sprach über eine neue Anordnung des Obersten Gerichtshofs, die zu Tausenden von Abschiebungen von Haitianern und Syrern führen könnte

Mullin wurde im März von Trump ernannt und ersetzte Kristi Noem, die wegen "vieler unglücklicher Führungsfehler" entlassen wurde. Mullin sprach am Montag während eines Sicherheitsbriefings bei der Weltmeisterschaft im Special Event Coordination Center der Regierung und bezog sich auch auf die umstrittene Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Hunderttausenden haitianischer und syrischer Einwanderer den humanitären Schutz entzog, indem ihnen der vorübergehende Schutzstatus (TPS) entzog, der ursprünglich Flüchtlingen aus von Konflikten und Armut geplagten Ländern gewährt wurde: "Versuchen Sie entweder, die Formulare auszufüllen und bleiben dauerhaft hier, oder wir helfen Ihnen, in Ihr Land zurückzukehren", sagte Mullin (über The Guardian).