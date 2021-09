Der ursprüngliche Xbox-Controller kehrt zum 20. Jubiläum zurück

HQ

Wer schon vor fast 20 Jahren Xbox gespielt hat, der wird sich bestimmt an den absolut riesigen Controller der Konsole erinnern, der gemeinhin "The Duke" genannt wird. Weil das Teil so groß war, hat Microsoft tatsächlich eine kleinere Variante davon für den japanischen Markt herausgebracht - den "Controller S". Dieser wurde später zum Xbox-Standard und es ist ein Design, das im Großen und Ganzen immer noch dem ähnelt, was Microsofts Kunden heute benutzen. Vor drei Jahren hatte Hyperkin plötzlich den Einfall, den Duke für die Xbox One neu auf den Markt zu bringen und nun geschieht das noch einmal.

Diesmal wird das Ganze allerdings als Andenken aufgezogen, weil die Xbox in zwei Monaten 20 Jahre alt wird. Diesen Jubiläums-Controller könnt ihr in einer schwarzen oder in einer weißen Ausführung kaufen. Dieser Controller verfügt über einen LCD-Display in der Mitte, auf dem die ursprüngliche Xbox-Startanimation abgespielt werden kann. Die Schwarz/Weiß-Tasten des Originalmodells (die LB / RB entsprechen) sind ebenfalls intakt, auch eine Share-Taste für Screenshots ist vorhanden. Der Vorverkauf ist für Ende des Jahres geplant, doch weder Preis noch Lieferdaten sind bekannt.