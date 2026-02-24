Der ursprüngliche Xbox-Gründer glaubt, dass die Plattform eingestellt wird

HQ

Da die meisten von uns sich noch von dem Schleudertrauma erholen, den wir Ende letzter Woche erlitten haben, als bekannt gegeben wurde, dass Xbox-CEO Sarah Bond und der ehemalige Chef Phil Spencer von ihren jeweiligen Rollen zurücktreten würden, scheinen die unmittelbaren Reaktionen bestenfalls misstrauisch gegenüber der neuen Führung zu sein. Asha Sharmas mangelndes Wissen über Videospiele wurde online unzählige Male angesprochen, und auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, 1000 Stunden in einem Videospiel zu verbringen, um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, sehen einige große Namen dies als schlechtes Zeichen für Xbox.

Im Gespräch mit GamesBeat sagte der ursprüngliche Xbox-Gründer Seamus Blackley, er denke, dies sei der Anfang vom Ende für Xbox, da Microsoft alles abschaltet, was nicht mit seinem CoreAI-Geschäft zusammenpasst. "Xbox, wie viele Unternehmen, die nicht das Kerngeschäft der KI sind, wird eingestellt." sagte Blackley. "Das sagen sie nicht, aber genau das passiert jetzt. Ich erwarte, dass die neue CEO, Asha Sharma, als Palliativärztin arbeiten wird, die Xbox sanft in die Nacht schiebt."

Es ist nicht die hoffnungsvollste Aussicht, aber Blackley erklärt, dass dies höchstwahrscheinlich der Grund ist, warum ein Nicht-Gamer wie Sharma eingestellt wurde. "Ich stelle mir vor, jemanden zu fragen, ob es Sinn macht, ein großes Filmstudio in die Hände von jemandem zu geben, der keine Filme mag, oder ein großes Plattenlabel in die Hände von jemandem, der noch nie eine Live-Show gesehen hat. Warum solltest du das tun? Nun, das macht man nur, wenn man das Problem abstrakter betrachtet", erklärte er. "Die natürliche Folge des Fokus auf KI ist, dass KI jedes Problem aus den Köpfen der Führungskräfte abstrahiert, die daran glauben. Wir abstrahieren auch das Problem der Spiele. Es gibt einen Grundglauben, und man sieht ihn in dem, was Satya gesagt hat, dass KI Spiele so unterwirft, wie sie alles andere übernimmt."

Blackley ist der Ansicht, dass es die Aufgabe all dieser neuen Führungskräfte ist, KI in jeden Aspekt des Microsoft-Geschäfts einzuführen, egal ob die Verbraucher es wollen oder nicht, denn daran glauben die Führungskräfte. Wenn das alles stimmt, sieht es für die Xbox unglaublich düster aus, aber Sharma hat gesagt, sie wolle die Marke neu beleben, also werden wir sehen, wie das läuft.