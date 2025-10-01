Der ursprüngliche Witcher-Autor sagt, dass ein wichtiger Teil der Spiele von CD Projekt Red "erzählerisch falsch" ist

HQ

Anscheinend waren Witcher-Schulen nie dazu gedacht, ein Ding zu sein. Versuchen Sie, das CD Projekt Red zu erzählen, das diese Geschichte in die Welt von The Witcher gegossen und die Unterschiede zwischen den Schulen der Mutantenmonsterjäger hervorgehoben hat. Laut dem ursprünglichen Autor Andrzej Sapkowski war die Idee von Witcher Schools jedoch etwas, das er nie erschaffen wollte.

"Ein einziger Satz über eine 'Schule des Wolfes' fand auf mysteriöse Weise seinen Weg in 'Der letzte Wunsch'." Sapkowski schrieb in einem Reddit-AMA (danke, PC Gamer). "Später hielt ich es für unwürdig, entwickelt zu werden, erzählerisch falsch, ja sogar schädlich für die Handlung. Daher habe ich später nie wieder irgendwelche Witcher-Gryffindors oder Slytherins aufgenommen oder referenziert. Niemals."

"Adaptoren, insbesondere Videospieler, haben sich mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit an die Idee geklammert und diese 'Hexerschulen' wunderbar vervielfältigt. Völlig unnötig", schrieb Sapkowski.

Sapkowski erklärte weiter, dass er die Spiele und TV-Serien, die auf seinen Werken basieren, zwar in Ordnung findet, das Original aber immer seine bevorzugte Darstellung von The Witcher sein wird. Das ist das ohne Schulen, nur damit wir das klarstellen.