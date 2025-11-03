Der ursprüngliche Witcher-Autor Andrezj Sapkowski hat nicht zu The Witcher 4 beigetragen

HQ

Andrezj Sapkowski, der ursprüngliche Schöpfer von The Witcher, liebt die Spiele nicht so sehr wie die meisten Witcher-Fans. Er hat sich in der Vergangenheit gegen sie ausgesprochen und glaubt fest daran, dass seine Bücher der beste Weg sind, eine Witcher-Geschichte zu erzählen. Es scheint jedoch, dass sich die Beziehung zwischen dem Autor und dem Spieleentwickler CD Projekt Red verbessert hat.

Im Gespräch mit GamesRadar bei einer Veranstaltung für sein neues Buch, das Witcher-Prequel Crossroads of Ravens, verriet Sapkowski, dass er überhaupt nicht zu The Witcher 4 beigetragen hat. Er kommentierte sogar, dass die Entwickler von CD Projekt Red ihn nur noch selten um Rat oder Lore-Informationen bitten.

"Das ist so selten", sagte er, als er gefragt wurde, ob CD Projekt Red ihn jemals nach Details gefragt habe. "Die Verträge zwischen mir und den Spielleuten sind im Moment hervorragend. Hoffen wir, dass es so bleibt."

Es beweist, dass CDPR bei der Erzählung der Geschichte von The Witcher davon überzeugt ist, dass das Studio den ursprünglichen Autor nicht viel über die Welt fragen muss. Es wird wahrscheinlich auch an den Punkt kommen, an dem sich die Zeitleiste der Spiele über das hinaus bewegt, was Sapkowski sich für seine Geschichte vorgestellt hatte. Schließlich handelt es sich bei den Spielen eher um Fanfiction, die nach den Originalbüchern spielen, obwohl Sapkowski wollte, dass ihre letzten Momente das offizielle Ende der Geschichte sind.