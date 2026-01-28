Der ursprüngliche WarioWare-Soundtrack ist jetzt mit Nintendo Music erhältlich

HQ

Leider hat die WarioWare-Reihe in den letzten Jahren etwas von ihrem Reiz verloren, da Nintendo offenbar vergessen hat, was die Serie so unglaublich gut machte: blitzschnelle Mikrospiele, die jeweils nur wenige Sekunden dauern, mit denen man im Maschinengewehrtempo bombardiert wurde.

Die späteren Titel konzentrierten sich oft auf verschiedene Haltungen, die man vor jedem Event einnehmen muss, sowie auf bewegungsempfindliche Steuerungen, die nicht immer so gut funktionierten, wie man sich wünschen würde. Das wohl beste Spiel der Serie gilt oft als WarioWare Inc.: Mega Party Games für den Gamecube, das wiederum auf einem Game Boy Advance-Original basiert (der Unterschied ist, dass es eine Reihe unglaublich spaßiger Mehrspielermodi für den Gamecube gibt) namens WarioWare Inc.: Minigame Mania.

Letzteres ist tatsächlich über das Switch Online-Abo verfügbar, und du kannst jetzt auch die Musik daraus hören. Nintendo hat angekündigt, dass sie den WarioWare Inc.: Minigame Mania Soundtrack zu ihrer Nintendo Music App hinzugefügt haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob das nicht etwas überwältigend sein wird, angesichts der etwa 200 verschiedenen Mikrospiele und einer Menge anderer Dinge – und das ist eine berechtigte Sorge.

Aber Tatsache ist, dass alles enthalten ist, mit nicht weniger als 356 Songs, verteilt auf zwei Stunden und fünfzehn Minuten. Wenn du Nintendo Music abonnierst, fang einfach an zuzuhören oder vielleicht noch besser: Spiel das Spiel selbst.