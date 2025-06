Der ursprüngliche Titel von Ridge Racer war Texture Drive

HQ

Namcos klassischer Arcade-Racer Ridge Racer hat durch die Arcade Archives -Serie neues Leben erhalten, und in diesem Zusammenhang wurde ein bisher unbekanntes Detail über die Entwicklung des Spiels enthüllt, genauer gesagt sein ursprünglicher Name, der Texture Drive lautete.

Ein unerwartet passender Name, wenn man bedenkt, wie bahnbrechend Ridge Racer innerhalb des Genres war, da es eines der ersten Spiele war, das Textur-Mapping verwendete, das zu dieser Zeit fast unmöglich realistisch aussah.

Die Enthüllung über den Arbeitstitel kam von Benutzer ohfivepro auf BlueSky, der Bilder aus einem Planungsdokument teilte, in dem der Name "Texture Drive" auftauchte. Dies scheint das erste Mal zu sein, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen.

