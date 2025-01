Der ursprüngliche Synchronsprecher von He-Man ist verstorben

HQ

Wenn du in den 80er Jahren aufgewachsen bist, wirst du dich sicherlich an He-Man and the Masters of the Universe erinnern, eine TV-Serie, in der der Held He-Man gegen den bösen Skeletor kämpft, der sich in jeder Folge neue schändliche Dinge ausdenkt, die er auf dem Planeten Eternia tun kann.

Die Serie, die auf Mattels Spielzeug basierte, war sehr beliebt und hatte eine große Besetzung von Charakteren, da Mattel Spielzeug verkaufen wollte. Allerdings war es einigermaßen gut produziert und im Vergleich zu vielen anderen aus der gleichen Ära eigentlich recht gut gemacht. Die Serie wurde mehrmals wiederbelebt und neu aufgelegt, und He-Man wurde von vielen gespielt, nicht zuletzt von Dolph Lundgren in einem Live-Action-Film.

Aber der erste, der ihn spielte, war John Erwin, der für immer prägte, wie ein He-Man klingen sollte (und auch vielen anderen Charakteren in anderen Franchises seine Stimme lieh). Jetzt berichtet Deadline, dass er leider Ende Dezember verstorben ist. Erwin wurde 88 Jahre alt und starb eines natürlichen Todes in seinem Haus in Kalifornien.

Die Schauspielerin Melendy Britt, die He-Mans Schwester She-Ra spielte, kommentierte seinen Tod über die PR-Firma Celebworx in einer Gedenkfeier, die sie Letter to My Brother nannte, und schrieb unter anderem:

"Abgesehen davon, dass wir im wirklichen Leben Freunde waren, waren wir 40 Jahre lang ein Team. Wir waren He Man und She Ra. Dass "mein Bruder" stirbt, ist ein großer Schmerz, obwohl ich weiß, dass das Leben nicht unendlich ist. Die Tränen, die ich habe, rührt daher, dass John so ein besonderer, ruhiger Mann war und wir in diesen Rollen als Zwillingsbruder und -schwester eine ganz besondere Beziehung hatten."

Wir möchten uns bei ihm für all die großartigen Erinnerungen bedanken, und He-Man wird natürlich dank Erwins phänomenaler und ikonischer Leistung weiterleben.