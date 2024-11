Der ursprüngliche Scream-Star findet die neuen Filme zu gewalttätig

Je nachdem, wann Sie aufgewachsen sind, verbinden Sie Matthew Lillard wahrscheinlich mit einer bestimmten Rolle. Wenn Sie alt genug waren, um den originalen Scream-Film von 1996 zu sehen, kennen Sie Lillard als Stu Macher, einen der (Spoiler) Komplizen von Ghostface.

Sind Sie etwas jünger, erinnern Sie sich vielleicht an ihn als Shaggy aus den Scooby-Doo-Live-Action-Filmen. Und wenn Sie heutzutage ein Kind sind, kennen Sie ihn als William Afton aus Five Nights at Freddy's.

Wie auch immer man ihn kennt, Lillard ist bekannt für große Franchises, und in einem Interview mit GamesRadar sprach er über seine Gedanken zu den neuesten Scream-Filmen. "Tatsächlich dachte ich, dass [Tyler Gillett und Matt Bettinelli-Olpin] einen wirklich aufregenden Weg einschlagen würden", beginnt er.

"Ich fand, dass der Film zu gewalttätig wurde. Ich glaube, 6 war, wie... Ich glaube nicht, dass Ghostface jemals eine Schrotflinte braucht. Ich denke, dass die Filme - alles versucht, das zu wiederholen, was wir im ersten Film in vielerlei Hinsicht gemacht haben", fuhr Lillard fort. "Wie ein wahnsinniger Monolog am Ende. Das ist wirklich schwer. Ich hoffe, dass Kevin es in eine brandneue, mutige und aufregende Richtung lenkt, damit wir irgendwie andere Farben und andere Freuden finden können."

Es ist schwierig für eine so geschichtsträchtige Franchise, nicht auf altem Boden zu treten, vor allem, wenn die Fans dafür immer wieder zurückkommen. Wir wissen, dass Scream weitergehen wird, da ein neuer Film in Arbeit ist, aber wir müssen abwarten und sehen, ob er die Gewalt abschwächt.