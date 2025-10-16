Der ursprüngliche Schöpfer von Saints Row sagt, dass das Reboot "eine schreckliche Idee" war

HQ

Vor drei Jahren war es endlich Zeit für das große Comeback von Saints Row, einem Favoriten, nach dem die Spieler schon seit Jahren gefragt hatten. Aber anstatt die Geschichte fortzusetzen oder etwas Neues auszuprobieren, entschied sich Volition, die Serie neu zu starten - und endete mit einem ziemlich lauwarmen Produkt, das nur sehr wenig DNA mit der Saints Row -Serie teilte, die die Leute liebten.

Der Flop war bald eine Tatsache, und zusammen mit der Krise für die Embracer Group endete er damit, dass das gesamte Studio geschlossen wurde... und es ist sehr ungewiss, ob wir Saints Row jemals wieder sehen werden.

Esports Insider hat Chris Stockman interviewt, einen Gentleman, der ein oder zwei Dinge über die Spielserie weiß. Er war der Schöpfer von Saints Row und der Spieldesigner für die ursprüngliche Veröffentlichung von 2006. Er ist nicht beeindruckt von der Arbeit, die in den Neustart geflossen ist, und glaubt, dass es eine lange Reihe von Fehlentscheidungen war:

"Als ich herausfand, dass sie Saints Row neu starteten, sprach ich mit einem alten Freund von mir, der mein alter Chef für Saints Row 1 war. Er war der Produzent, und ich erfuhr, was sie taten, und ich dachte: Mann, das ist eine schreckliche Idee.

Was versucht es zu sein? Sie starten es neu, aber warum starten Sie es neu? Es gibt viele Charaktere in der Serie, die die Leute lieben. Es war überhaupt nicht Saints Row. Nennen Sie es an dieser Stelle einfach anders. Es gibt ein gewisses Maß an Erwartungen an ein Saints Row Spiel, und sie haben alle verfehlt."

Stockman macht auch seinen eigenen Vorschlag, wie Volition mit der Serie hätte vorankommen sollen, und statt eines Reboots (oder einer weiteren Fortsetzung) hätten sie seiner Meinung nach einen Schritt zurückgehen sollen. Eine große. Er erklärt:

"Was ich getan hätte, wäre, das Franchise in die 70er Jahre zurückzuversetzen und ein historisches Stück zu machen, ein Prequel darüber, wie die Gangs aus dem ersten Teil angefangen haben. Du läufst mit einer Crew von Teenagern herum, die die Hauptfiguren des ersten Spiels waren. Man konnte sich wirklich voll und ganz auf das 70er-Jahre-Thema einlassen, mit großen Afros, Schlaghosen und der Musik dieser ganzen Zeit.

Ich hätte es in eine andere Richtung gewählt, damit man nicht mit den modernen GTA-Spielen konkurriert. Du zackst, wenn alle anderen sozusagen zicken."

Und wir sind nicht die einzigen, die denken, dass dies nach einer viel besseren Idee klingt, oder? Es scheint so, als hätte er noch einmal darüber nachgedacht und gesagt, dass die Embracer Group sich mit ihm in Verbindung setzen sollte und er das Spiel mit großen Teilen des ursprünglichen Teams zusammenstellen wird:

"[Embracer Group], wenn Sie sich das anhören, kontaktieren Sie mich. Auf geht es. Ich kann viel von der alten Band wieder zusammenbringen, die an Saints Row 1 gearbeitet hat. Ich könnte dieses geistige Eigentum mit einem anständigen Budget umdrehen. Sie müssen es nicht einmal finanzieren. Ich könnte andere externe Leute dazu bringen, es zu finanzieren. Ich könnte das Franchise umdrehen. Ich weiß, dass ich es könnte."

Es scheint zweifelhaft, dass die Embracer Group bereit wäre, noch einmal in Saints Row zu investieren, aber drücken wir die Daumen, dass die Serie eines Tages von den Toten auferweckt wird.