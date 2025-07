Der ursprüngliche Regisseur von Lilo & Stitch könnte für Disneys Fortsetzung zurückkehren

HQ

Einer der ursprünglichen Regisseure und Autoren von Lilo & Stitch kehrt möglicherweise zu Disney zurück. Chris Sanders, der Co-Regisseur und Co-Autor des Zeichentrickfilms aus dem Jahr 2002, wird als Autor von Disneys Live-Action-Fortsetzung des Reboots Anfang des Jahres ins Auge gefasst.

Die Live-Action-Version von Lilo & Stitch lief an den Kinokassen so gut, dass Disney die Chance ergriff, ihr eine Fortsetzung zu geben. Laut The Hollywood Reporter sieht der fragliche Deal nur vor, dass Sanders Lilo & Stitch 2 schreibt und nicht Regie führt.

Nachdem er bei Der wilde Roboter bei DreamWorks Regie geführt hat, arbeitet Sanders auch an einer Fortsetzung für dieses Projekt. Es ist erwähnenswert, dass Sanders in beiden Versionen auch Stitch seine Stimme lieh, so dass er nie wirklich weit von Stitch entfernt war.

Da das Drehbuch noch nicht geschrieben wurde, sind wir uns nicht sicher, ob die Handlung von Lilo & Stitch 2 der Geschichte der animierten Fortsetzung folgen wird oder ob sie uns etwas ganz anderes geben wird.