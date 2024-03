Der ursprüngliche Halo-Komponist kandidiert für den Kongress in Nevada

HQ

Wenn man die Leute fragt, welche drei Dinge einem als erstes in den Sinn kommen, wenn jemand Halo erwähnt, stehen die Chancen ziemlich gut, dass das ikonische Thema der Spieleserie eines davon sein wird. Es wurde 1999 (zwei Jahre vor der Veröffentlichung von Halo: Combat Evolved) von Martin O'Donnell und Michael Salvatori entwickelt.

Beide trugen später zur phänomenalen Musik der Halo-Serie bei, aber 2014 verließ O'Donnell den Entwickler Bungie nach einem großen Streit um Vorwürfe der Nichtzahlung, ein Rechtsstreit, den O'Donnell schließlich gewann. Aber seit 2019 - als er Musik für Golem komponierte - war er in der Spielewelt nicht mehr zu sehen, also was hat er gemacht?

Politik, das ist die Antwort. Wer ihm in den sozialen Medien folgt, weiß, dass er sich für Politik interessiert und schon oft konservative Ansichten geäußert hat. Und jetzt geht er ernsthaft in die Politik. VentureBeat berichtet, dass der in Las Vegas lebende O'Donnell jetzt für den Kongress in Nevada kandidiert.

"Politik war schon immer eine Art Hobby. Ich mag die giftigen Spaltungen, die in unserem Land stattfinden, einfach nicht wirklich. Ich mag nichts von diesem Zeug. Und ich habe mich an ein paar Einheimische gewandt, wenn es eine Möglichkeit gab, zu helfen. Ich bekam eine Reihe von Anrufen von Leuten, die mich fragten, ob ich eine Kandidatur für den Kongress in Betracht ziehen würde."

Er hofft, dass ihm seine Popularität als Gaming-Star helfen wird, und glaubt nicht, dass die Tatsache, dass er ein Newcomer ist, ein Problem sein wird, ganz im Gegenteil. Er kandidiert für die Republikanische Partei und hofft, dass Trump die Präsidentschaftswahlen im Herbst gewinnt, sagt aber, dass er bereit ist, mit jedem zusammenzuarbeiten, der gewinnt:

"Ich habe zweimal für Präsident Trump gestimmt und werde ihn im Herbst ein drittes Mal wählen. Aber egal, wer im November gewählt wird, wenn ich das Privileg habe, zu dienen, habe ich vor, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist es, was die Wähler erwarten, und das werde ich tun."

Ob Martin O'Donnell einen Sitz im Kongress einnimmt, wird sich im November zeigen.