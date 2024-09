Der ursprüngliche Flappy Bird -Ersteller ist kein Fan des neuen Spiels

HQ

Gestern haben wir über die Rückkehr von Flappy Bird berichtet. Das Spiel aus dem Jahr 2013 eroberte die Welt im Sturm, als es zum ersten Mal auf den Markt kam, nur um Monate später aufgrund von Morddrohungen gegen seinen ursprünglichen Schöpfer, Dong Nguyen, wieder entfernt zu werden.

Jetzt, da Flappy Bird zurückkehrt, sind alle Augen wieder auf Nguyen gerichtet, und er hat einige ausgewählte Worte über die kommende App übrig. In einem Gespräch auf Twitter/X sagte Nguyen Folgendes:

"Nein, ich habe nichts mit ihrem Spiel zu tun. Ich habe nichts verkauft. Ich unterstütze auch keine Kryptowährungen."



Das Urheberrecht an Flappy Bird wurde von Gametech Holdings LLC gekauft, die aufgrund von Inaktivität von Nguyen übernahm. Das bedeutet, dass das Unternehmen mit dem geistigen Eigentum machen kann, was es will, und wir wissen bereits, dass die neue App Verbindungen zum Web3 haben wird, was wahrscheinlich einen Haufen Mikrotransaktionen bedeutet.

Werden Sie das neue Flappy Bird spielen?