Der ursprüngliche Fallout-Schöpfer liebt die Serie von Amazon Prime

Heute assoziieren die meisten Leute Fallout mit Bethesda, aber tatsächlich waren es die Black Isle Studios, die die Serie ins Leben gerufen haben. Sie entwickelten die ersten beiden Spiele, die strategischer waren als die heutigen Titel, aber 2004 ging der Publisher Interplay bankrott und Black Isle Studios ging pleite - und Bethesda kaufte die Rechte.

Als reine Fußnote können wir hinzufügen, dass Black Isle Studios-Mitbegründer und Fallout-Produzent Feargus Urquhart dann Obsidian Entertainment mitbegründete, das in der Folge Fallout: New Vegas in einer Art geschlossenem Kreis entwickelte. Ein Spiel, von dem viele immer noch hoffen, dass es eine Fortsetzung bekommt.

Aber die Person, die Fallout ins Leben gerufen haben soll, war Tim Cain, und er wurde natürlich von Amazon Prime und Bethesda eingeladen, sich die neue TV-Serie anzusehen. Über seinen YouTube-Kanal hat er nun seine Meinung dazu geteilt, und wie die meisten Menschen ist er sehr zufrieden:

"Ich war buchstäblich auf der Kante meines Sitzes. Ich mochte es. Ich fand es visuell wirklich gut. Ich fand den Humor sehr gut, sie trafen die Stimmung. Außerdem war ich sehr gut gespielt, ich war beeindruckt."

Er ist auch der Meinung, dass es Elemente in der Serie gibt, die aus seinen beiden Spielen stammen, und nicht nur aus denen, die Bethesda entwickelt hat:

"Ich denke, wenn man sich die Serie ansieht, wird man sagen, dass sie hauptsächlich auf Fallout 4 basiert, aber es gibt Elemente aus allen Fallouts."

Schließlich nutzt er die Gelegenheit, um die Vorstellung zu widerlegen, dass es böses Blut zwischen ihm, Brian Fargo (ausführender Produzent der ersten beiden Fallouts) und Bethesda gibt, und erklärt, dass es großartig war, mit ihnen allen bei der Premiere abzuhängen.

Die Fallout-Serie ist zu einem großen Erfolg geworden, und wie wir kürzlich berichteten, erreichte Fallout 76 am Sonntag die höchste Anzahl gleichzeitiger Spieler aller Zeiten, nachdem es bereits seit mehreren Tagen ein kontinuierliches Wachstum verzeichnete (etwas, das auch für Xbox und wahrscheinlich auch für PlayStation gilt). Zweifellos eine Folge davon, dass die Menschen nach dem Anschauen der Serie in die radioaktive Einöde zurückkehren wollten.

Was denkst du, hat Fallout-Schöpfer Tim Cain recht, ist die Fallout-Serie ein echter Gewinner?

