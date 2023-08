Der "unmögliche" Hades-Lauf, der in weniger als einer Stunde geschlagen wurde

HQ

Hades normal zu besiegen, kann sich als schwierige Herausforderung erweisen, aber wenn du dich wirklich auf die Probe stellen willst, kannst du Modifikatoren hinzufügen, um das Spiel schwieriger zu machen, wie z. B. ein Zeitlimit für jedes Level, zusätzliche Fähigkeiten für Bosse und mehr. Diese Modifikatoren sind als Hitze bekannt, und wenn du alles bis zum Maximum verprügelst, kannst du 64 Hitze erreichen.

Ohne Modding ist dies so gut wie unmöglich zu schlagen, und YouTuber Haelian hat ein Video darüber hochgeladen, warum die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das Spiel auf diesem Schwierigkeitsgrad schlagen können, einfach zu gering ist.

Dann, acht Tage nachdem dieses Video entstanden war, kam Hades Speedrunner Angel1c und schlug das Spiel auf diesem Schwierigkeitsgrad nach weniger als einer Stunde Versuch. Angel1c ist so etwas wie eine Legende in der Hades-Community, da sie das Spiel zuvor mit 62 und 63 Heat geschlagen hat.

"Tausende und Abertausende von Versuchen, fast ein Jahr seit meinen 63 Clears und 64 Fails, die so viel Aufmerksamkeit erregt haben. Und es ist endlich verdammt hier", schreibt Angel1c in der Bildunterschrift ihres YouTube-Videos. "Ich zittere immer noch, während ich das schreibe, ich hätte überhaupt nicht erwartet, dass es passieren würde, da ich so lange nicht gespielt habe ... Ich bin so stolz auf mich.""51 Minuten Versuche, um Glück zu bekommen, das in Tausenden von Stunden wohl unerreichbar ist. Sag niemals nie, denke ich", fuhr sie in einem weiteren Upload fort. Das bedeutet nicht, dass Haelian unbedingt falsch lag, sondern nur, dass Angel1c super viel Glück hatte und bewiesen hat, dass man mit Entschlossenheit die Chancen schlagen kann.