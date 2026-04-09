Der ungarische Minister bot an, EU-Dokumente an Russland in einer geleakten Audioaufnahme zu senden

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Durchgesickerte Aufnahmen, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass Ungarns Außenminister Peter Szijjártó angeboten hat, dem russischen Außenminister Sergei Lawrow bezüglich des EU-Beitritts der Ukraine ein Dokument zuzusenden. Die Audioaufnahme, veröffentlicht von einem Konsortium unter anderem VSquare.org, deutet auf ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Beamten hin.

Die Clips sind Teil einer umfassenderen Reihe von Leaks, die behaupten, die Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán habe zeitweise russische Interessen vorangetrieben und EU-Initiativen zur Unterstützung der Ukraine untergraben. Eine Aufnahme soll Szijjártó zeigen, wie er zu Lavrov sagt: "Ich werde es dir schicken. Es ist kein Problem", nach einer Anfrage zu Minderheitensprachen in den EU-Beitrittsgesprächen.

Szijjártó hat die angeblichen Abhörmaßnahmen zuvor als "riesigen Skandal" verurteilt, und Orbán hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Leaks erscheinen nur wenige Tage vor einer Parlamentswahl, bei der Orbán einem pro-europäischen Herausforderer gegenübersteht, der Ungarn von Moskau weglenken könnte.