Der ukrainische Skeletonrennfahrer Vladyslav Heraskevych trägt einen Helm mit Bildern von im Krieg gefallenen Athleten

Vladyslav Heraskevych, 27-jähriger ukrainischer Skeleton-Rennfahrer, sagte Tage vor den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina, er werde die Spiele als Plattform nutzen, um auf den Ukraine-Krieg aufmerksam zu machen, während er die IOC-Regeln umgehen würde, die politische, religiöse oder rassistische Demonstrationen verbieten (er wäre vor vier Jahren fast sanktioniert worden, als er 2022 in Peking ein Banner mit der Aufschrift "Kein Krieg in der Ukraine" zeigte, Tage vor der Invasion).

Und am Montagmorgen, während des ersten Männer-Skeleton-Trainings, trug er einen Helm mit schwarz-weißen Bildern von in der Ukraine getöteten Athleten. "Einige von ihnen waren meine Freunde", sagte Heraskevych gegenüber Reuters, darunter Dmytro Sharpar, ein Eiskunstläufer, der 2024 im Krieg ums Leben kam, und Yevhen Malyshev, der im März 2022 starb.

Heraskevych war dagegen, dass ICO "neutrale" russische Athleten erlaubt

Eine Woche vor den Spielen äußerte sich Heraskevych sehr kritisch gegenüber der Entscheidung des IOC, einzelnen russischen oder belarussischen Athleten die Teilnahme unter neutraler Flagge zu erlauben, trotz des weiterhin geltenden Verbots für ihre Herkunftsländer. "Für mich ist es fraglich, wie man einen Sportler als neutral betrachten kann, wenn er vollständig von der Regierung finanziert wird, wenn er irgendwie mit dem Verband verbunden ist, der nationalen Föderation, was ebenfalls Teil von Propaganda ist", und es wurde vorgeschlagen, dass nur russische oder belarussische Athleten, die aus dem Land geflohen sind und sich gegen den Krieg gewehrt haben, unter einem Flüchtlingsbanner einreisen dürfen.

Heraskevych, der zudem der Flaggenträger der Ukraine in Milano-Cortina ist, wird weiterhin trainieren, bevor die ersten Skeletonrennen am Donnerstag, den 12. Februar, stattfinden.