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Ein kürzlicher Besuch in Washington hat die ukrainische Premierministerin Yulia Svyrydenko in Bezug auf die zukünftigen Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine positiver eingestellt, mit der Möglichkeit, letzteres Land von ersterem zu unterstützen. Svyrydenko äußerte sich besonders über den US-Finanzminister Scott Bessent, der die wieder eingeführten Sanktionen gegen Russland und russisches Öl unterstützte.

"Ich denke, Außenminister Bessent steht an der Seite der Ukraine und steht für die Ukraine." Svyrydenko sagte gegenüber Reuters. "Es war ein sehr freundliches Gespräch, und er ist sehr unterstützend. Ich denke, dass alle unsere Kollegen hier in den Vereinigten Staaten... Verstehen Sie es vollkommen gut: Um die Umgehung der Sanktionen zu verhindern und die Sanktionen zu verschärfen, ist dies eine äußerst wichtige Maßnahme, die ergriffen werden sollte, um Russland schwächer zu machen."

Anfang des Jahres trafen sich ukrainische und US-Beamte in Florida in der Hoffnung, den Krieg mit Russland zu beenden. Es scheint jedoch, dass diese Gespräche nicht den Frieden brachten, wie manche es sich erhofft hatten. Stattdessen bleibt Svyrydenko sich bewusst, dass dieser Krieg ein langwieriger Konflikt sein wird und die Ukraine Sicherheitssicherheiten braucht, bevor sie sich auf ein Abkommen mit Russland einigen kann.

"Ich träume, dass dieser Krieg enden wird, aber er wird enden... Mit den richtigen Sicherheitsgarantien, dem richtigen Wohlstandsplan, mit einem angemessenen Plan für den Wiederaufbau und die Wiederherstellung. Das würde den Ukrainern die Möglichkeit geben, das Leben zu führen, das sie verdienen, weil sie so hart gekämpft haben", sagte sie.