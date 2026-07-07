Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die NATO auf dem türkischen Forum für Luftabwehrsysteme drängen

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In der vergangenen Woche war die ukrainische Hauptstadt Kiew Ziel mehrerer großer Angriffe russischer Truppen, bei denen im Rahmen der Aggression über 50 Menschen getötet wurden. Dies geschah durch Luftangriffe auf städtische Gebiete, wobei der Schaden und die Verluste durch die bestehenden Luftabwehrsysteme reduziert wurden, die es schafften, die meisten Drohnen und einen großen Teil der Raketen zu stoppen, aber nicht alle...

Nun bittet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die NATO um verbesserte und bessere Luftverteidigungssysteme, um der erhöhten russischen Angriffsdrohung zu begegnen, wobei der ukrainische Führer auf dem NATO-Forum in Ankara, Türkei, um bessere Hilfe von seinen Mitgliedern erfordert.

Im Rahmen des Forums wird laut BBC News auch erwartet, dass Selenskyj sich mit US-Präsident Donald Trump trifft, um die Haltung des US-Führers zum Krieg zu ändern und wie der russische Führer Wladimir Putin zu einem "würdevollen" Friedensabkommen mit der Ukraine gedrängt werden sollte.

Das Ankara-Forum beginnt heute, am 7. Juli, läuft aber auch bis zum 8. Juli, also erwarten Sie in den kommenden Tagen Updates.