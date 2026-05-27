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Die nächsten sechs Monate gelten laut einem hochrangigen ukrainischen Kommandeur als "kritisch" für den Russland-Ukraine-Krieg. Wenn es der Ukraine gelingt, ihre Position zu stärken und die Initiative auf dem Schlachtfeld von Russland zu übernehmen, könnten wir einen Wendepunkt in den Bemühungen sehen, russische Truppen zurückzuziehen und aus beanspruchten Teilen des ukrainischen Territoriums zu vertreiben.

Im Gespräch mit Reuters sagte der Kommandeur des Dritten Armeekorps der Ukraine, Brigadegeneral Andrij Biletsky, er glaube, Russland werde erschöpft und dass die nächsten sechs bis neun Monate entscheidend für die ukrainische Kriegsanstrengungen sein werden.

"Ich glaube, die nächsten sechs bis neun Monate sind ein Wendepunkt." sagte Biletsky. "Genauer gesagt, ich denke, die nächsten sechs sind die kritischsten... Wir müssen diese Richtungen festlegen, in denen wir unsere Positionen verbessern, strategische Punkte einnehmen und dann mit den Russen aus einer Position der Stärke – nicht der Schwäche – über einen wirklich stabilen Waffenstillstand sprechen. Aus militärischer Sicht ist das realistisch."

Das russische Verteidigungsministerium reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme, aber Präsident Wladimir Putin erklärte, dass er glaubt, der Krieg neige sich seinem Ende zu. Außenstehende glauben, dass Ermüdung bald ein Problem innerhalb der russischen Streitkräfte werden könnte, während die Ukraine nicht mit denselben Problemen konfrontiert ist.