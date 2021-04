Der Überlebenskampf in The Walking Dead: Survivors beginnt am 12. April

Das Entwickler-Team Elex kündigt per Pressemeldung an, dass das Mobile-Strategiespiel The Walking Dead: Survivors am 12. April 2021 für Android und iOS erscheinen soll. Zudem vermelden die Macher knapp 1.5 Millionen Vorregistrierungen von Spieler*innen.

Das Spiel soll mehr als 80 Charaktere aus der Comic-Vorlage enthalten, darunter Fan-Lieblinge wie Rick, Glen und Herschel. Außerdem sollen viele bekannte Locations und ikonische Bösewichte wie Negan und die Saviors vertreten sein. Spielerisch soll es darum gehen, Städte und Armeen aufzubauen, um sich besser gegen die Angriffe von Zombiehorden wehren zu können.

Weitere Informationen zu The Walking Dead: Survivors findet Ihr im Play Store und im App Store.