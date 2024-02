Der Typ, der am Anfang so ziemlich jedes Spieltrailers "PEGI 18" sagt, hat ein TikTok

HQ

"PEGI 18" oder eine Variation davon taucht am Anfang von so ziemlich jedem Videospiel-Trailer auf, der hier in Großbritannien veröffentlicht wird. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wer hinter diesen magischen Worten steckt, dann ist es kein Geringerer als Richard Wells, ein Synchronsprecher, der seit über 40 Jahren in der Branche arbeitet.

Er hat in seiner geschichtsträchtigen Karriere Tausende von Projekten gesprochen, aber wie Wells auf TikTok sagte, haben ihn zwei Worte berühmter gemacht als alles andere. Der Schauspieler ist kürzlich viral gegangen, indem er sich selbst enthüllte und seine Meinung über Schauspielerei und KI äußerte und die Geschichte hinter seinem Trailer-Voiceover erzählte.

Anscheinend erhielt Wells 2009 eine ziemlich mickrige Summe von 200 Euro für seine Rolle und hat seitdem kein Geld mehr gesehen. Er ist jedoch damit einverstanden, da seine PEGI-Rolle anscheinend dazu geführt hat, dass er mehr als 2 Millionen Freunde gefunden hat, die er liebevoll "die PEGIs" genannt hat.

Schauen Sie sich Wells' TikTok hier an.