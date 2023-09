Der Truthahntag wird blutig in Eli Roths bevorstehendem Horror Thanksgiving

Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie Filmemacher an vielen verschiedenen Feiertagen schreckliche Wendungen gegeben haben. Ob Krampus oder Halloween, die Liste ist wirklich umfangreich und wird in diesem Jahr noch einmal erweitert.

Denn Sony Pictures hat nun den Teaser-Trailer zum kommenden Thanksgiving veröffentlicht. Dies ist ein Horrorfilm unter der Regie von Eli Roth, in dem ein von Thanksgiving inspirierter Killer die Stadt Plymouth, Massachusetts, terrorisiert, während die Stadt mit den Folgen eines tragischen Black Friday-Aufstands konfrontiert ist.

In den Hauptrollen sind Rick Hoffman, Gina Gershon, Patrick Dempsey, Addison Rae und andere zu sehen, und wann er in die Kinos kommt, wird er kurz vor Thanksgiving am 17. November 2023 debütieren.