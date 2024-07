Der Trump-Schütze deutete seine Pläne auf Steam vor dem Attentat an

HQ

Niemand hat den Mordanschlag auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump vor fünf Tagen verpasst, und wenn er nicht in letzter Minute den Kopf verdreht hätte, wäre er wahrscheinlich Geschichte gewesen. Der Schütze, Thomas Crooks, wurde dann schnell erschossen, und während Politiker auf der ganzen Linie politische Gewalt verurteilen, untersuchen viele seine Geschichte.

Die britische Daily Mail berichtet nun, dass Crooks seine Pläne offenbar über die Spieleplattform Steam enthüllt hat. Sein Steam -Profil (inzwischen gelöscht) wurde verifiziert und im Forum schrieb Crooks: "Der 13. Juli wird meine Premiere sein, sieh zu, wie es sich entfaltet."

Und tatsächlich, es war auch am 13. Juli, als die Tat vollbracht wurde. Obwohl es nicht direkt mit Spielen zu tun hat, vermuten wir, dass das mögliche Interesse von Crooks an Videospielen in Zukunft von Politikern als Argument gegen das Spielen verwendet werden könnte.