Der Traumkönig trifft in der zweiten Staffel von The Sandman auf seinen Ebenbürtigen

Netflix steht kurz davor, seine The Sandman -Serie abzuschließen, denn nach einer anständigen ersten Staffel hat die zweite Staffel eine lange Zeit gebraucht, um zu kochen, und dann mit immensen Turbulenzen konfrontiert, nachdem The Sandman -Schöpfer Neil Gaiman im Mittelpunkt eines großen Schwarms von Vorwürfen sexueller Übergriffe stand. Unnötig zu erwähnen, dass Netflix versucht, die Serie schneller als erwartet abzuschließen.

Dazu gehört, dass etwa 70 % der übrigen Geschichte von The Sandman in nur 12 Episoden behandelt werden, die sich auf zwei Hauptteile und ein letzter Bonus-Folge verteilen, die alle im Juli erscheinen. Vor diesem Hintergrund ist ein vollständiger Trailer für Staffel 2 erschienen, in dem wir sehen können, wie Tom Sturridges Lord Morpheus/Dream mit seinen bisher größten Bedrohungen umgeht und wie die Ereignisse die Existenz und das Wesen der Dreaming erschüttern werden.

Seht euch den Trailer unten vor Vol 1 an. Debüt am 3. Juli und Vol 2. Am 24. Juli.