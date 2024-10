Der Traum ist tot: James Blunt wird seinen Namen nicht in Blunty McBluntface ändern

HQ

Sänger James Blunt hat sich einen wirklich genialen Weg einfallen lassen, um sein wiederBack to Bedlam veröffentlichtes Album zu vermarkten. In einer überraschenden Wendung der Ereignisse versprach der Musiker, dass er seinen Namen legal ändern würde, wenn die Fans das Album hören und es in der Debütwoche auf Platz 1 der Charts bringen würden. Dies führte dazu, dass eine ganze Reihe von wirklich kreativen und lustigen Namen geteilt wurden, wobei Blunty McBluntface anscheinend der Favorit war.

Aber wie auch immer, die Ergebnisse sind da... und leider wird Blunt seinen Namen nicht ändern müssen, da Back to Bedlam es nicht geschafft hat, die Spitze der Albumcharts zu erreichen. Das Album schaffte es, den siebten Platz in der Rangliste zu belegen, was für ein Album, das 20 Jahre alt ist und während seiner ursprünglichen Laufzeit im Jahr 2004 131 Wochen in den Charts war, immer noch ziemlich beeindruckend ist.

Blunt feierte die Nachricht in einem Video auf X, in dem er behauptete, dass er wirklich "niedergeschlagen" sei, etwas, das er definitiv zu sein schien, als sein Agent trotzdem ein Rebranding in Blunty McBluntface vorschlug.

