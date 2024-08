Der Trailer zur inspirierenden wahren Geschichte von The Six Triple Eight wurde gezeigt

Im Trailer als der geschichtsträchtigste Krieg der Geschichte beschrieben, erzählt uns The Six Triple Eight eine wahrheitsgetreue Nacherzählung des 6888th Central Postal Directory Battalion - der ersten und einzigen farbigen Fraueneinheit, die während des Zweiten Weltkriegs in Übersee stationiert war.

Konfrontiert mit Gefahren, Segregation, extrem schlechter Unterstützung und Lebensbedingungen und einem erheblichen Rückstau an Post, den es zu organisieren galt, erledigten die 6888 eine Aufgabe, für die sie sechs Monate Zeit hatten, in weniger als 90 Tagen.

HQ

Die 855 Frauen der Einheit sortierten rund 17 Millionen Postsendungen und brachten den Kämpfern an der Front, von denen viele seit Monaten nichts mehr von ihren Angehörigen gehört hatten, die entscheidende Moral.

The Six Triple Eight kommt am 20. Dezember zu Netflix.