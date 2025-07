Der Trailer zu Twisted Metal Staffel 2 steigert die Zerstörung

HQ

Während genug Leute die Peacock's Twisted Metal -Adaption genossen haben, um eine Staffel 2 zu bekommen, waren viele Videospiel-Fans, die die erste Staffel sahen, etwas verwirrt über die Tatsache, dass die Serie das Twisted Metal-Turnier nicht wirklich beinhaltete.

Der Trailer von Staffel 2 stellt jedoch sicher, dass die Zuschauer wissen, dass wir dieses Mal ein Zerstörungs-Derby erleben werden. Nachdem wir unsere Charaktere John, Quiet, Sweet Tooth und mehr zusammengestellt haben, sind wir nun bereit, sie in ihre Fahrzeuge steigen zu sehen und sich gegenseitig in Stücke zu schlagen.

Außerdem bekommen wir eine Einführung in Calypso, gespielt von Anthony Carrigan, der das Twisted Metal-Turnier organisiert hat und einen einzigen Wunsch für den Sieger des Turniers ausspricht. Was den Rest der Handlung betrifft, so liest sich die Zusammenfassung aus der Trailer-Beschreibung wie folgt:

"Nach den Enthüllungen im Finale der ersten Staffel nehmen John und Quiet am tödlichen Twisted Metal-Turnier teil, einem finsteren Demolition Derby, das von einem mysteriösen Mann namens Calypso veranstaltet wird. Während sie versuchen, einen Ansturm von gefährlichen neuen Feinden und bekannten Gesichtern zu überleben, darunter der mörderische Clown Sweet Tooth, wird es für John kompliziert, als er seine lange verschollene Schwester, die Selbstjustiz Dollface, wiedertrifft."

Twisted Metal kehrt am 31. Juli zurück.