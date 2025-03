Der Trailer zu The Last of Us Staffel 2 bricht Rekorde für HBO und Max

HQ

Die erste Staffel von The Last of Us brach viele Rekorde, indem sie zur meistgesehenen Serie von HBO und Max aller Zeiten wurde, daher ist es verständlich, dass ich nicht der Einzige bin, der sich sehr auf die Fortsetzung freut.

Eine Pressemitteilung von Warner Bros. enthüllt, dass der aufregende Trailer für The Last of Us Staffel 2 am vergangenen Wochenende in den ersten drei Tagen mehr als 158 Millionen weltweite Aufrufe auf allen Plattformen hatte, was ihn zum meistgesehenen Trailer von HBO und Max Original in diesem Zeitraum macht.

Wir werden sehen, ob dies auch bedeutet, dass die erste Folge Zuschauerrekorde brechen wird, wenn Staffel 2 von The Last of Us am 14. April auf HBO und Max hier in Europa debütiert.