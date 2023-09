Der Trailer zu Staffel 4 von Sex Education möchte, dass wir alle gemeinsam fertig werden

In ein paar Wochen wird Netflix seine Comedy-Serie Sex Education abschließen, wenn die vierte und letzte Staffel auf dem Streamer debütiert. Die Show wird versuchen, eine Sammlung loser Enden und Erzählungen zu verknüpfen, und da sie sehr bald erscheint, wurde jetzt ein vollständiger Trailer veröffentlicht.

Unnötig zu erwähnen, dass der Trailer, wie man es vom Thema und Ton der Show erwarten würde, mit sexuellen Anspielungen übersät ist, während er uns gleichzeitig Einblicke in die verschiedenen Charaktere und die Bögen gibt, die sie in dieser letzten Reihe von Episoden erleben könnten. Was die Handlung betrifft, so hat Netflix eine sehr kurze Beschreibung bereitgestellt.

"Da Maeve in Amerika ist und Moordale geschlossen ist, muss Otis am freigeistigen Cavendish College Fuß fassen – aber er ist nicht der einzige Sexualtherapeut auf dem Campus."

Die vierte Staffel von Sex Education erscheint am 21. September 2023.