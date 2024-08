Der Trailer zu Marvel's Thunderbolts* ist online durchgesickert

HQ

Rund drei Wochen lang veranstaltete Marvel ihr Panel in Halle H am Comic-Con in San Diego und verriet unter anderem, dass Robert Downey Jr. als Doctor Doom in das Marvel Cinematic Universe zurückkehren wird. Diejenigen, die an der Podiumsdiskussion teilnahmen, bekamen auch einen Trailer für den kommenden Thunderbolts* Film zu sehen, der vor denjenigen, die nicht anwesend waren, geheim gehalten wurde.

Kurz darauf schrieb Florence Pugh scherzhaft, dass David Harbour nicht nur wollte, dass der Trailer durchsickert, sondern jedem, der ihn durchsickern lässt, zehn Dollar zahlen würde. Jetzt scheint es, dass er jemandem Geld schuldet.

Vor drei Tagen wurde ein niedrig aufgelöstes Video des Trailers, das von jemandem in der Vorführung gefilmt wurde, online gestellt (danke, Forbes). Marvel hat seitdem vergeblich versucht, die Lecks zu stopfen, und Clips und Standbilder haben sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Wir werden den Trailer hier nicht veröffentlichen, aber wenn Sie ihn unbedingt sehen möchten, ist es nicht so schwer, ihn in die Finger zu bekommen.

