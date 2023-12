Der Trailer zu Kung Fu Panda 4 wurde am ersten Tag 142 Millionen Mal angesehen

Kung Fu Panda 4 hat einen unglaublichen Start hingelegt, wobei der Trailer am Eröffnungstag mehr Aufrufe erhielt als der Super Mario Bros. Film.

Der Trailer für die kommende Fortsetzung generierte am ersten Tag 142 Millionen Aufrufe, wobei TikTok einen wichtigen Beitrag leistete. Das ist sehr beeindruckend, aber immer noch nicht genug, um Inside Out 2 zu übertreffen, der für den größten animierten Trailer-Start in der Geschichte von Disney sorgte. Der Trailer generierte am ersten Tag 157 Millionen Aufrufe, davon 78 Millionen Aufrufe allein auf TikTok.

In Kung Fu Panda 4, der am 8. März 2024 Premiere feiern soll, sucht Po nach seinem Nachfolger als neuer Drachenkrieger, während er gegen einen neuen Feind namens "Das Chamäleon" kämpft. In den Hauptrollen sind Jack Black, Dustin Hoffman, Bryan Cranston und Awkwafina zu sehen.

Den beliebten Trailer könnt ihr euch unten ansehen:

