Der Trailer zu Fallout Staffel 2 zeigt die beliebtesten Charaktere, Waffen und mehr der Fans

Es ist fast drei Monate her, dass wir einen Blick darauf werfen konnten, was uns erwartet, wenn die zweite Staffel von Fallout am 17. Dezember auf Prime Video erscheint, also ist es an der Zeit, einen noch besseren Blick darauf zu werfen.

Amazon hat den ersten echten Trailer für Fallout Staffel 2 veröffentlicht, und fast jede Sekunde davon hat für verschiedene Arten von Zuschauern etwas Interessantes zu bieten. Wir sprechen hier von der Rückkehr beliebter Charaktere aus der ersten Staffel und Fallout: New Vegas, den Neuzugängen von Kumail Nanjiani und Macaulay Culkin, einem viel besseren Blick auf eine Todeskralle, einer Machtfaust, Andeutungen darüber, wonach Walton Goggins' The Ghoul sucht, und einer ganzen Menge Drama, Humor und Gewalt, für die die Serie und die Spiele bekannt sind.

Die Serie wurde bereits um eine dritte Staffel verlängert, so dass wir diesen Dezember vielleicht nicht alles bekommen, was wir wollen, aber ich beschwere mich nicht, wenn es so aussieht, als würden wir so oder so eine weitere wirklich großartige Staffel erleben.

Was erhoffst und erwartest du von Fallout Season 2?