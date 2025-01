Der Trailer zu Daredevil: Born Again sollte heute veröffentlicht werden, wurde aber aufgrund der Brände in Los Angeles verschoben

HQ

Wir alle haben mit Bestürzung beobachtet, wie in diesen Tagen in ganz Kalifornien massive Brände wüten, die riesige Landstriche verwüsten, darunter ganze Stadtteile in der Stadt Los Angeles. Natürlich hat die Situation dazu geführt, dass ein Großteil der Produktion von Hollywood-Shows, TV-Serien und Filmen im Bundesstaat zum Erliegen gekommen ist. Tatsächlich mussten auch die Marketing- und Promotion-Zeitpläne der bereits gedrehten Projekte angepasst werden.

Dies ist der Fall bei Daredevil: Born Again, der Serie über den blinden Vigilanten Matt Murdock, gespielt von Charlie Cox. Heute hätten wir eigentlich einen ersten Trailer für die zukünftige Serie haben sollen, den wir auf Disney+ sehen können, aber Vincent D'Onofrio, der Schauspieler, der den Bösewicht der Serie, Kingpin, spielt, hat in seinen sozialen Netzwerken berichtet, dass der Trailer aufgrund der Brände verschoben wurde (noch aktiv, in einigen Gegenden) in Los Angeles.

Im Moment haben wir noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum für den Trailer, aber bis die Situation unter Kontrolle ist und die Aufmerksamkeit der Medien nachlässt, wird Daredevil: Born Again hoffentlich seine Zeit abwarten.