Der Trailer zu Auf der Suche nach der Finsternis 1990 - 1994 führt uns zurück in die "gute alte Zeit"

Die absolut brillante In Search of Darkness-Reihe ist zurück und taucht erneut tief in das Reich der vergessenen Horror-Perlen ein. Dieses Mal hat sich das Team auf die frühen 1990er Jahre konzentriert. Eine Ära, die allgemein als große Flaute für das Genre bekannt ist, eine Aussage, die nicht ganz wahr ist und die In Search of Darkness 1990-1994 widerlegen will.

Zelebriere und erkunde den Horror der frühen 90er Jahre in der neuesten Folge der gefeierten Doku-Serie "Auf der Suche nach der Finsternis", vollgepackt mit fünfeinhalb Stunden kritischer Aufnahmen, Insider-Geschichten und ungehörter Anekdoten! Erzählt werden die Geschichten von unserer unglaublichen Besetzung, darunter Heather Langenkamp (Schauspielerin, Wes Craven's New Nightmare), John Carpenter (Regisseur, In The Mouth of Madness), Frank Henenlotter (Regisseur, Frankenhooker), Tim Balme (Schauspieler, Dead Alive), Michael Gross (Schauspieler, Tremors) und viele mehr.

Wenn Sie Lust dazu haben, können Sie den Dokumentarfilm bereits jetzt vorbestellen, der später im November Premiere haben wird.

An welche Horrorfilme der frühen 90er erinnerst du dich am besten?