Der Trailer zu Apples Version von A Christmas Carol ist da

Es ist schon sehr lange bekannt, dass Apple TV an einer eigenen Version von A Christmas Carol arbeitet. Bekannt als Spirited, wussten wir, dass der Film auch Ryan Reynolds und Will Ferrell spielen wird, aber was uns nicht gesagt wurde, ist, wann der Film genau debütieren wird, oder viel von einem Blick darauf. Bis jetzt.

Denn der Teaser-Trailer für den Film ist da, und er scheint von den Humorstilen zu profitieren, in denen sich Reynolds und Ferrell während ihrer Karriere hervorgetan haben. Und wann der Film tatsächlich debütieren wird, wird er am 11. November zuerst in den Kinos starten, bevor er am 18. November auch eine Streaming-Veröffentlichung auf Apple TV+ erhält.

Schaut euch den Trailer unten an.