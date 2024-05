Der Trailer von Wicked eröffnet ein beeindruckendes Fantasy-Abenteuer

HQ

Universal ist offensichtlich ziemlich zuversichtlich in Bezug auf seine bevorstehende Live-Action-Adaption des Broadway-Musicals Wicked, da der Film einen weiteren Trailer erhalten hat, wobei dieser ein langer ist, der uns einen sehr tiefen und breiten Einblick in die Geschichte, einige der Charaktere und die Wonderful World of Oz gibt, die er geschaffen hat.

Wicked wird als zweiteiliges Theaterereignis im Abstand von einem Jahr debütieren. Der erste Teil, auf den sich dieser neueste Trailer bezieht, erscheint am 27. November (in Großbritannien), der zweite Teil am 26. November 2025.

Worum es in dem Film geht, ist unten in der Inhaltsangabe zu sehen.

"Wicked, die unerzählte Geschichte der Hexen von Oz, zeigt Emmy-, Grammy- und Tony-Gewinnerin Cynthia Erivo (Harriet, Broadway's Die Farbe Lila) als Elphaba, eine junge Frau, die wegen ihrer ungewöhnlichen grünen Haut missverstanden wird und ihre wahre Kraft noch nicht entdeckt hat, und die Grammy-Gewinnerin, Multi-Platin-Künstlerin und Weltsuperstar Ariana Grande als Glinda, eine beliebte junge Frau, vergoldet von Privilegien und Ehrgeiz, die ihr wahres Herz noch nicht entdeckt hat.

Die beiden lernen sich als Studenten an der Shiz-Universität im fantastischen Land Oz kennen und schmieden eine ungewöhnliche, aber tiefe Freundschaft. Nach einer Begegnung mit dem wunderbaren Zauberer von Oz erreicht ihre Freundschaft einen Scheideweg und ihre Leben nehmen sehr unterschiedliche Wege. Glindas unerschütterliches Verlangen nach Popularität lässt sie von der Macht verführen, während Elphabas Entschlossenheit, sich selbst und den Menschen um sie herum treu zu bleiben, unerwartete und schockierende Folgen für ihre Zukunft haben wird. Ihre außergewöhnlichen Abenteuer in Oz werden sie letztendlich dazu bringen, ihr Schicksal als Glinda die Gute undWicked die Hexe des Westens zu erfüllen."

Werden Sie diesen November Wicked sehen?