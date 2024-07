Der Trailer von Gladiator 2 hat jetzt mehr Abneigungen als Likes auf YouTube

Gladiator 2 wird einer der größten Filme des restlichen Jahres werden. Ein weiteres historisches Epos von Ridley Scott über Napoleon, Gladiator 2, in dem Paul Mescal in die Rolle von Russel Crowes Maximus schlüpft, während er in einigen epischen Arenaschlachten kämpft und versucht, Gerechtigkeit nach Rom zu bringen.

Die ersten Reaktionen auf den ersten Trailer zu Gladiator 2 waren jedoch nicht ideal. Laut Statistiken, die von Culture Crave veröffentlicht wurden, hat der Trailer jetzt mehr Abneigungen als Likes, wobei die Top-Kommentare die im Trailer verwendete Songauswahl und die Tatsache, wie viel sie vom Film zeigt, kritisieren.

Es gibt auch das unglückliche Element des Rassismus, das sich in einige der Kritikpunkte des Trailers einfügt, wobei einige auf Denzel Washington abzielen.

Was halten Sie von dem Gladiator 2 -Trailer?