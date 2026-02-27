Der Trailer der zweiten Staffel von Jury Duty nimmt uns mit auf ein gefälschtes Firmenretreat

HQ

Irgendwann muss man doch denken, dass man in einer Reality-Show ist, oder? Offenbar nicht, im Fall beider Staffeln von Jury Duty, die einen Mann in eine scheinbar normale Situation setzen, sie mit Schauspielern füllen und das Ganze viel chaotischer machen, als es eigentlich sein dürfte.

Auch wenn es wie etwas wirkte, das man in der ersten Staffel nur einmal hätte umsetzen können, möchte Amazon Prime Video, dass hier der Blitz zweimal einschlägt. Der Trick bei Jury Duty ist, dass der Typ, der verarscht wird, tatsächlich glaubt, in einer Reality-Show zu sein, und deshalb nie alle Kameras und so hinterfragt. Er findet es einfach eine wirklich langweilige Serie, statt eine, die speziell handelt, wie er bei fast psychischer Folter verarscht wird.

Die zweite Staffel verlässt den Gerichtssaal zugunsten von Sandstränden und schlichten weißen Kabinen, da wir neben einem Firmenretreat unterwegs sind. Diesmal sind alle in der Firma Schauspieler, bis auf einen Mann, der diesen Feiertag wahrscheinlich für immer in Erinnerung behalten wird. Sie feiert am 20. März Premiere.