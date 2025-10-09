Der tödliche Unfall von Felix Baumgartner wurde durch menschliches Versagen verursacht, so die Staatsanwaltschaft

HQ

Im vergangenen Juli starb Felix Baumgartner, österreichischer Fallschirmspringer und Basejumper, berühmt für seinen Sprung aus der Stratosphäre bei einem von Red Bull gesponserten Stunt im Jahr 2012, als er in Italien mit seinem Gleitschirm abstürzte.

Baumgartner, 56 Jahre alt, war ein sehr erfahrener Extremsportler mit vielen Sprüngen und Flügen. Sein berühmtester Sprung war, als er als erster Mensch die Schallmauer mit seinem Körper durchbrach, wie er aus einer Kapsel 39 Kilometer über der Erde fühlte, die neun Minuten lang fiel.

Zeugen des Unfalls, der sich in Porto Sant'Elpidi in der Nähe von Fermo an der Adriaküste ereignete, sagten, dass der Gleitschirm anfing, sich zu drehen. Es wurde angenommen, dass sein Unfall durch einen medizinischen Vorfall während des Fluges verursacht wurde, der dazu führte, dass er die Kontrolle verlor und in der Nähe eines Schwimmbads auf einem Campingplatz abstürzte und eine Frau verletzte, weil Trümmer vom Gleitschirm geflogen waren.

Diese Woche hat Staatsanwalt Raffaele Iannella bestätigt, dass es keine technischen Störungen an dem Gleitschirm gab und sein Unfall durch ein menschliches Versagen verursacht wurde. "Er fiel in eine Spirale und konnte nicht mehr herauskommen. Er war nicht in der Lage, das Manöver zu machen, das er hätte tun sollen, um aus dem Sturz herauszukommen." Die Staatsanwaltschaft wird nun beantragen, dass das Verfahren eingestellt wird (via AP).