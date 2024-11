Der Ticketverkaufsprozess in Glastonbury ändert sich

HQ

Es ist fast wieder die Zeit des Jahres, in der Millionen von Fans zu See Tickets strömen, um eines der zu wenigen Tickets für das jährliche Glastonbury-Musikfestival zu ergattern, das im Sommer im Süden Großbritanniens stattfinden wird. Obwohl es bei diesem Prozess immer Probleme gibt, wie es beim Online-Ticketkauf im Allgemeinen der Fall ist, hat Glastonbury eine Anpassung an der diesjährigen Ticketkaufeinrichtung vorgenommen, die es wert ist, beachtet zu werden.

Für das Event 2025 besteht die wichtigste Änderung darin, dass Sie jetzt nicht mehr auf die Ticketseite gelangen und ständig aktualisieren, bis Sie Zugang erhalten, sondern sich vor der Öffnung anmelden, um einen zufälligen Platz in der Warteschlange zugewiesen zu bekommen. Von hier aus müssen Sie warten, bis Sie eingelassen werden, da Sie durch eine Auffrischung am Ende der Schlange stehen.

Der Ticketverkauf beginnt ab dem 14. November um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ für diejenigen, die ebenfalls eine Busfahrt ergattern möchten, bevor der allgemeine Einlass am 17. November um 9:00 Uhr GMT / 10:00 Uhr MEZ beginnt. Wie üblich werden Tickets ausschließlich auf der Website See Tickets erhältlich sein, um Upselling und Scalping zu verhindern.

